4 سنوات من الريادة.. «dmc» حاضرة بـ«طعم البيوت» المصرية

تحتفل شبكة قنوات «dmc» بعيد ميلادها الرابع، لتضيف شمعة جديدة في مسيرتها، وتبدأ عاما جديدًا من الريادة يُضاف إلى ما قدمته خلال السنوات الأربع الماضية، والذي جعلها تحتل مشهد الصدارة بين الفضائيات المصرية، وتحل ضيفا عزيزًا على كل الأسر والمنازل عبر منصاتها المختلفة.

الريادة عبر كل المنصات

وتحظى شبكة قنوات «dmc» بثقة الملايين من المصريين سواء شاشات التلفزيون، أو قنواتها عبر «يوتيوب»، أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحظى بمتابعة ما يقرب من تسعة ملايين ونصف المليون متابع عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» فقط، إضافة إلى أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون مشترك عبر قناة اليوتيوب الخاصة بها، ومليونين ونصف المليون متابع عبر موقع «إنستجرام»، إضافة إلى ملايين المتابعين لقنواتها المتخصصة في الدراما، الرياضة، وغيرها، ليحظوا بوجبة إعلامية وترفيهية متميزة.

البداية.. نافذة جديدة في 2017

شهد عام 2017 ميلاد قناة «dmc»، لتكون نافذة إعلامية مصرية جديدة للإعلام، تهتم بعرض المشروعات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، لتصل إلى المواطن، ويكون على وعي بما يحدث في مصر.

مرحلة جديدة مع «المتحدة»

مرحلة جديدة شهدتها القناة عندما انضمت إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي عملت على توفير كل الخبرات والتقنيات اللازمة التي تمكنها من أداء دورها، واستمرارها في الريادة، ودعمها في أداء دورها وتطوير محتواها.

تحليل كل القضايا التي تشغل المواطن

وتقدم القناة العديد من البرامج العامة مثل «مساء dmc»، والذي يعتبر البرنامج الرئيس على القناة العامة، ويناقش كل القضايا التي تهم المجتمع المصري، ويستضيف ضيوفا يحللون للجماهير القضايا المختلفة التي تشغل الرأي العام، سواء في الداخل والخارج، إضافة للرد على جميع الشائعات، وتوضيح الحقائق.

المرأة لها نصيب في القناة

المرأة كان لها نصيب من اهتمام القناة من خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى التي تستهدف كل شرائح المجتمع المصري، مثل برناج «8 الصبح»، الذي يقدم وجبة إخبارية صباحية، ثم تقدم القناة متابعة إخبارية على مدار اليوم من خلال برنامج «اليوم»، إضافة إلى برنامج «أتوبيس السعادة»، الذي يزور القرى الفقيرة والأكثر احتياجا، لمساعدة أهل القرية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في توفير الاحتياجات الأساسية.

إثراء المحتوى العلمي

إلى جانب كل الأدوار الأخرى تقوم بدورها المحوري في تثقيف المتابعين، وإثراء المحتوى العلمي في الإعلام المصري، من خلال برامج علمية وثقافية مثل برنامج «مصر تستطيع» الذي يستضيف العديد من علماء مصر في الداخل والخارج لتقديم معلومة موثوقة تسهم في حل المشكلات التي تواجهها مصر.

معركة تجديد الخطاب الديني

كما تقدم القناة وجبة أخرى ذات أهمية كبيرة للمجتمع المصري، وهي الوجبة الدينية، لتسهم في معركة أخرى تخوضها الدولة وهي معركة تجديد الخطاب الديني، ومحاربة الأفكار المتطرفة، والغريبة على الدين والمجتمع، حيث تقدم القناة العديد من الضيوف المشهود لهم بالعلم، والوسطية، إضافة إلى برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يتصدى لكل الأفكار الغريبة التي قد يتعمد البعض الزج بها في الدين.

أعمال ترفيهية حصرية

أما في مجال الترفيه، فإن القناة استخدمت العديد من الأدوات لتقديم برامج وأعمال ترفيهية راقية، تبعد عن الإسفاف والابتذال، والتي لاقت إعجاب المتابعين وتعلقوا بها، مثل مسلسل «أبو العروسة» الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، إضافة إلى تقديم أعمال أخرى بشكل حصري، مثل: الأب الروحي، الطوفان، عائلة زيزو، الحساب يجمع، ألا أنا، حريم الجمال.

وجبة ترفيهية دسمة

كما تقدم القناة عددا من البرامج الترفيهية، وتستضيف فيها كبار النجوم والفنانين، والمشاهير، مثل برنامج «صاحبة السعادة »، وبرنامج «السيرة »، وبهدف تقديم برامج ترفيهية مناسبة للمنازل المصرية.

وفي عام 2020 قدمت قناة dmc بالتعاون مع شركة "سنرجي" برنامج اتوبيس السعادة الذي يهدف الي توظيف طاقة الشباب في الأعمال التطوعية ،وادخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال ،والفئاة الأكثر احتياجا