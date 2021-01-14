خريطة مشروعات مصر على «DMC» تتزين بالعاصمة الإدارية ومدينة عالمية ذكية

عرض رامي رضوان مقدم برنامج «مساء DMC»، خلال احتفالية الشبكة بعيدها الرابع على انظلاقها، عددا من المشروعات القومية التي جرى تنفيذها على مستوى الجمهورية.

العاصمة الإدارية: البرج الأيقوني بات الأعلى على مستوى الجمهورية

وقال المهندس يسري السلموني، مدير البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الموقف التنفيذي خلال الوقت الراهن بالنسبة للبرج الأيقوني هو الوصول للدور الـ53، وجار العمل للانتهاء من الجسم الخرساني للوصول للدور الـ79.

وأضاف «السلموني»، خلال تقرير لبرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، من العاصمة الإدارية الجديدة، أن البرج مكون من جزء إداري يعلوه جزء فندقي مقسم لشقق وغرف فندقية، وجار العمل حاليا في الجزء الفندقي، وبات البرج الأيقوني على ارتفاع 270 مترا من الطريق، حتى بات أعلى برج على مستوى الجمهورية.

تحويل أكبر حقل ألغام إلى مدينة عالمية ذكية

فيما قال المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة تؤكد عدم وجود مستحيل أمام إرادة المصريين، وذلك بعد تحويل أكبر حقل ألغام استمر العمل عليه 10 أشهر، ومن ثم بدأ العمل في المدينة للبناء.

وأضاف «خليل»، خلال تقرير للبرنامج من مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة العالمية تعمل حاليا، حيث تم تسليم ما يقرب من 45 عمارة وجامعة العلمين والجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا: «المدينة شغالة وحية، وأهم جزء في المدينة هي الأبنية التعليمية، وإحنا مركزين في الموضوع ده وعندنا الجامعات وبعض المدارس الدولية التي بصدد إصدار التراخيص لها، وسيكون هناك مرحلة أولى للتعمير».

وأوضح أن المدينة توفر كل مشروعات الإسكان بمختلف أسعارها بما يتناسب مع جميع المواطنين، كما أن هناك أبراج كبرى وصلت في المرحلة الأولى إلى 36 برجا، وتم الانتهاء من 15 برجا بشكل كامل.

مدينة المنصورة بها كل الخدمات الخاصة بالجيل الرابع

قال محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم تقديم كل الخدمات والرقابة عبر وحدات تحكم تعمل بالإنترنت.

وأضاف «رجب»، خلال تقرير للبرنامج من مدينة المنصورة الجديدة، أن هناك نظام نقل جماعي قوي محدد بالساعة والدقائق لإيصال المواطنين من وإلى وجهاتهم المختلفة التي يريدوها، وبلغت إجمالي التكلفة في المرحلة الأولى إلى 20 مليار جنيه، وتشهد المدينة أكبر صرح لجامعة المنصورة الجديدة باستثمارات بلغت نحو 3 مليارات جنيه، والخدمات التي تميز المدينة هي المدارس الخاصة بالتعليم الأساسي والمراكز الطبية و4 مساجد وكنائس.

افتتاح 14 حضانة بفصول مكيفة في حي الأسمرات

قال حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات، إن هناك الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين التي جرى نقلهم إلى المدينة الجديدة، وتم افتتاح 14 حضانة بفصول مكيفة تابعه لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف «الغندور»، خلال تقرير للبرنامج من حي الأسمرات، أن أبناء حي الأسمرات نجحوا في تحقيق الفوز للعام الثالث على التوالي في بطولة الجمهورية للكونغ فو وأثبتوا جدارتهم في تلك اللعبة على مستوى أندية الجمهورية.

الانتهاء من 97% من إنشاء المتحف المصري الجديد

قالت منه الله طاهر، منسق العلاقات الدولية في المتحف المصري الكبير، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من المتحف في الموعد المحدد له، ووصلت نسبة الإنشاء فيه إلى 97%، فيما تتبقى اللمسات النهائية في التشطيبات له.

وأضافت «طاهر»، خلال تقرير للبرنامج من المتحف المصري الكبير، أن هناك قاعة توت عنخ آمون وسيتم فيه عرض أكثر من 5 آلف قطعة في مكان واحد، حيث إن العالم كله متشوق ليوم افتتاح المتحف الأكبر على مستوى العالم، وكل ما يتوقعه أي شخص موجود في المتحف المصري الكبير: «بنستخدم أنظمة تفاعلية وبرامج وأنشطة مختلفة، ومسار الزيارة هتكون مختلفة وفيه اختيارات كثيرة كل واحد بيختار حسب وقته».

محطة مياه العاشر من رمضان تنقي مليون و200 ألف متر مكعب يوميا

قال المهندس محمد بيومي السيد، نائب رئيس مدينة العاشر من رمضان، إن محطة تنقية المياه الموجودة في العاشر من رمضان، ساعدت كثيرا في تنقية المياه من ترعة الإسماعيلية بطاقة حالية تصل لمليون و200 ألف متر مكعب يوميا.