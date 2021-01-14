الإعلامية رابعة الزيات تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر حسابها بـ«تويتر» إصابتها بفيروس كورونا.

‏وقالت «رابعة» خلال تغريدتها: «حاولت أن أحمي نفسي من ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ لكن بحكم مهنتي لم أستطع أن أتجنّب الإصابة، النتيجة إيجابية مع عوارض مزعجة، الإتكال على رب العالمين، خليك بالبيت».

وانهالت عليها التمنيات بالشفاء من عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي أبرزهم المطربة لطيفه والتي علقت قائلة: «ألف سلامه حبيبة قلبى انتبهى على نفسك».

كما علقت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، والتي تم شفائها مؤخرًا هي وعائلتها من فيروس كورونا قائلة «سلامة قلبك انشالله تكون أهون ما يكون عليكي. أهم شي المتابعة مع الطبيب وإتباع الإرشادات»، فيما علق الفنان نبيل الحلفاوي قائلا «ألف سلامة.. إن شاء الله تعدي على خير»، وقالت المطربة كارول سماحة «تمنياتي بالشفاء العاجل عزيزتي ربيعه».

يذكر أن الإعلامية رابعة الزيات هي زوجة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي حيث تم ارتباطهما في عام 2006، ولديهما طفلان هما دالي وكنز.