بـ12 تخصصا.. خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات خلال 72 ساعة مقبلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم الجمعة، الموافق 15 يناير، وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن تواجدها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، اليوم، في محافظتين، وهما:

1ـ وادي سبتة ووادي خريزة، ومركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

2ـ مرسى حميرة، وابرق بمركز الشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا، هي:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

ونوهت الوزارة إلى أن القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

جدير بالذكر أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكان أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح سابق له أنّ قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية، جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.