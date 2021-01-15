أنجب 62 ابنا.. 9 معلومات عن عبدالعزيز آل سعود في ذكرى ميلاده الـ 145

وسط صحراء الجزيرة العربية الفسيحة في ليلة باردة تليق بطقس يناير منذ 145 عاما، قطعت صرخات الطفل الوليد سكون الفضاء المحيط، لتنبئ بميلاد طفل سيصبح بعد أعوام، قائدا عربيا يخلد التاريخ اسمه لسنوات طويلة بعد وفاته، حيث تمر اليوم الذكرى الـ 145 لميلاد عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، وفيما يلي أهم معلومات عن مؤسس المملكة:

- ولد عام 1876، في مدينة الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد.

- غادر مع عائلته إلى الكويت بعد هزيمة آل سعود على يد آل رشيد، وسيطرة الأخيرين على نجد، في عام 1886.

- نجح في استرداد الرياض من تحت سيطرة محمد بن عبدالله الرشيد، وكانت تلك الخطوة الأولى في عملية توحيد أقاليم شبه الجزيرة العربية في إطار دولة سعودية، ولم يكن في ذلك الوقت تجاوز الـ 26 عاما.

- تمت مبايعته ملكا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة المكرمة، عام 1926.

- أصدر قرارا في 3 سبتمبر 1932 بتوحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، وينص نظام المملكة على أن يكون الحكم محصوراً في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود

- تعرض لمحاولة اغتيال أثناء أداء مناسك الحج عام 1935، وتلقى نجله سعود الطعنة بدلا منه.

- أرسل قوات عسكرية ومعدات لدعم الشعب الفلسطيني والثوار، خلال حرب فلسطين عام 1948.

- أنجب 63 ابنا وابنة (36 من الذكور و27 من الإناث)

- توفي عن عمر يناهز 77 عاما في نوفمبر 1953، على إثر إصابته بنوبة قلبية حيث كان يعاني من تصلب الشرايين، ودفن في الرياض.