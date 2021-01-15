خطة بايدن للتعافي من كورونا.. من مرحلتين واللقاح لـ100 مليون مواطن

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن خطته للتعامل مع آثار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أنه سيطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافي من أزمة فيروس كورونا، وأنه سيقدم غدا خطة تتضمن تقديم اللقاح لمئة مليون أميركي خلال الأيام المئة الأولى لإدارته، والتي تبدأ من 20 يناير الجاري، مؤكدًا على أن حزمة المساعدات الأولى كانت مهمة، معتبرًا أنها مجرد دفعة أولى، مقدمًا الشكر للديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين على تمريرها.

وأوضح بايدن بحسب «سكاي نيوز»، أن الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية وصحية يعاني منها الملايين ولابد من التحرك، لافتًا أن إدارته ستقدم مساعدات بألفي دولار للحد من آثار أزمات الغذاء والسكن الناتجة عن تفشي فيروس كورونا مضيفًا: «سنساعد الأميركيين عبر دفعات مالية ومعونات البطالة والغذاء والسكن».

وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب أن فوائد خطة التحفيز ستتجاوز بكثير كلفتها، وأن خطة مواجهة أزمة فيروس كورونا تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة على المستوى الوطني.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد علق على قرار الاتهام الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، مشيرًا أن الولايات المتّحدة ترزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الخانقة تحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدّي لهذه التحدّيات بعد توليه منصبه في 20 يناير الجاري، ومشددًا على أنه لن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلا بعد أن يتولّى بايدن منصبه.

وقال الرئيس المنتخب في بيانه إنه يأمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكّنها من أن تتعامل مع مسؤولياتها الدستورية، بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى وذلك كرد فعل على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس.