مصر تدين حادث انفجار قنبلة محلية الصنع في ولاية «تبسة» الجزائرية

أدانت مصر أمس، حادث انفجار قنبلة محلية الصنع في الجزائر حيث أصدرت وزارة الخارجية المصرية باينًا أدانت فيه بأشد العبارات حادث انفجار قنبلة محلية الصنع في ولاية تبسة الجزائرية، مما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

كما تقدمت مصر بصادق تعازيها لشعب الجزائر ولذوي الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 آخرين، أمس الخميس، في انفجار قنبلة محلية الصنع لدى مرور سيارتهم في منطقة تبسة في شرق الجزائر، وقتل متشدد في حادث منفصل.

وقال بيان الوزارة «توفي اليوم 5 مواطنين وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بوادي خني الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة».

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة في هذا الحادث الذي وصفته بالغادر.