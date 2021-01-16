لو خايف من كورونا.. إزاي تخلص ورق العربية من البيت؟

مع انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية له في مصر، وتزايد عدد الإصابات، شددت وزارة الصحة المصرية على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس، والبقاء في المنزل قدر الإمكان.

من جانبه، قدم الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، عددا من الخدمات المختلفة الخاصة بالمرور للمواطنين، التي تشمل تجديد رخصة المركبة وبدل فاقد أو تالف رخصة المركبة وبدل فاقد أو تالف رخصة السيارة والاستعلام عن المخالفات المرورية، ويمكن الحصول عليها من المنزل على النحو التالي:

خطوات تقديم طلب تجديد رخصة السيارة

يتطلب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة مرور مصر التسجيل بالموقع الإلكتروني من هنـــــــــا، ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها، ويتطلب تجديد رخصة السيارة اختيار رخصة المركبة المطلوب تجديدها، ويجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​، ودفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ولا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​، وعند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

وإذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

خطوات تقديم طلب بدل فاقد رخصة السيارة من بوابة مرور مصر

بعد التسجيل على موقع بوابة مرور مصر، يتم اختيار خانة بدل فاقد رخصة السيارة، وتتضمن الشروط موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ويجب وجودة شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»​، وأن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا، ويتم اتباع التعليمات لاستكمال الطلب.

خطوات تقديم طلب بدل فاقد رخصة القيادة من بوابة مرور مصر

يتم الدخول على موقع بوابة مرور مصر، والتسجيل به، ثم الموافقة على شروط إصدار بدل فاقد من الرخصة التي تتضمن أن يكون الطلب هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً، ووجود شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»​ سارية، أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا، ثم استكمال تعليمات الطلب.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارة من خلال بوابة مرور مصر.