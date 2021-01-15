غلق 7 منشآت بينها مجمع مطاعم شهير وتحصيل 44 ألف جنيه بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، غلق 7 منشآت كبرى خلال حملات في 3 أحياء، كان أبرزها مجمع مطاعم شهير بوسط المحافظة، بالإضافة إلى تحصيل 44 ألف جنيه كغرامات فورية، تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات محافظ الإسكندرية.

البداية كانت في حي وسط، حيث شن حملة مكبرة للتفتيش علي المطاعم، الكافيهات، والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، ومشاركة الإدارات المعنية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، أسفرت عن غلق 6 منشآت، عبارة عن مجمع مطاعم « 7 بارتيشن» بشارع السلطان عبد العزيز، وثلاث كافيهات بوابور المياه ، ومقهيين بسور النادي الأوليمبي؛ ومحل فطاطري بوابور المياه، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وواصل اللواء علاء يوسف، خلال الحملة، تأكيداته على أصحاب المحال، المطاعم، والمقاهي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات و أدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشآت، فضلا عن تحقيق التباعد، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا تم التنبيه علي المواطنين المترددين علي تلك المنشات بالإلتزام بالاجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم.

وفي حي غرب، قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حمله لإزالة الإشغالات بمنطقة مينا البصل وجرى تحصيل 5200 جنيه غرامه فورية لعدم ارتداء الكمامة وغلق مقهي القباري تطبيقا للاجراءات الاحترازية،في وجود التدخل السريع وإشغال الطريق ورخص المحلات بالحي.

وقالت شعبان، إن الحملة أسفرت عن تحصيل 5200 جنيه غرامات فورية وغلق مقهى القباري والتحفظ علي عدد 26 كرسي وعدد 9 شيش ودومينو ولافتات وماكينة غسيل سيارات بالإضافة إلي عدد من الإشغالات المتنوعة.

وواصل حى المنتزه اأول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملات إعادة الانضباط وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، حيث شنت حملة لإعادة الانضباط في وجود الدكتور محمد مسعد معاون المحافظ وجمال جابر سكرتير عام الحي.

وقالت مسعود، أن الحملة استهدفت المرور على 5 شوارع كبرى بنطاق الحي، وأسفرت عن رفع العديد من الاشغالات وتغريم القاعات والمحال المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وتم تحصيل غرامات بقيمة 38930 جنيه وأكدت رئيس الحي على مواصلة الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الاشغالات والمخالفات والقضاء على هذه الظاهرة حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر وللحد من انتشار فيروس كورونا.