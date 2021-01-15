«تشريعية النواب» تراجع القوانين المقدمة من الحكومة غدا

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين غدا السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لمناقشة عدد من القرارات أبرزها:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة في مصر «تايب» الموقع بتاريخ 2020/6/29.

منحة مساعدة فنية

- قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة «مساعدة فنية» بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة» بتاريخ 2020/10/26 .

- قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في مصر بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8».

القوانين المقدمة من الحكومة

- كما يتضمن الاجتماع الثاني عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت من نظرها في الفصل التشريعي الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتي أبدت الحكومة تمسكها بها في الفصل التشريعي، وفقا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

- ويشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، كانت قد أسفرت عن تزكية المستشار إبراهيم الهنيدي رئيسا للجنة البرلمانية، وإيهاب الطماوي وكيلا أول، وياسر عبدالجواد وكيل ثاني وعلي بدر في أمانة السر.