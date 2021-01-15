غلق مركزين للدروس في حملات صباحية بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرار المحافظ اللواء محمد الشريف بإغلاق جميع السناتر التعليمية بنطاق الأحياء وفقاً للقانون، لمواجهة تلك الظاهرة والحد من التجمعات التي تسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأسفرت الحملات اللتي جرى شنها، اليوم، عن غلق مركزين للدروس الخصوصية والتأكد من استمرار غلق وتشميع 11 مركزا بحي الجمرك وحي غرب.

البداية من حي الجمرك، حين وجه رجب عبد الرازق النقيدي رئيس حي الجمرك، بشن حملة، صباح اليوم، بتنسيق مدير إدارة الإتصال السياسي بالحي، و بتواجد مسئول من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومسئولي الإتصال السياسي بإدارة الجمرك التعليمية، والإدارات المعنية بالحي، حيث تم التفتيش على عدد 8 مراكز دروس خصوصية «سنتر تعليمي» بنطاق الحي بالشوارع التالية: «قصر رأس التين، والشوربجى، وامام مسجد نصر الدين، وصفر باشا، وجودة، الشيمى».

وأسفرت الحملة عن تحرير إنذار للمخالفين، و المرور على عدد 7 سناتر تم غلقها في الحملات السابقة وتم التأكد من الالتزام بالغلق والتشميع .

وعلى بعد أمتار من حي الجمرك، كان حي غرب برئاسة المهندسه سحر شعبان، على موعد مع حملة صباحية مماثلة شهدت غلق مركز اللدروس الخصوصية «سنتر عبد الغفار» تطبيقا للإجراءات الإحترازية.

وقالت شعبان، إنه بناءا علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات وتطبيقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، تم تنفيذ الحملة في وجود سكرتير عام الحي وإدارة رخص المحلات ووكيل الإدارة التعليمية.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية كما قامت الحملة بالمرور علي عدد من السناتر التي تم غلقها بالحملات السابقة وتم التأكد من الالتزام بالغلق والتشميع للسناتر وهي: «سنتر العميد، سنتر القبطان، سنتر الضوي 2، سنتر مجدي 1»، مؤكدة عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات مستمرة بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.