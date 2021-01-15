التحفظ على 60 أسطوانة أكسجين بمخزن شركة للغازات الصناعية في القليوبية

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة، وتم التحفظ على 60 أسطوانة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير الأمن إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين، بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلاً الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات قادة رئيس مباحث التموين حملة وجرى ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على 60 أسطوانة أكسجين، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

فيما شنت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة بنها حملة قادها المهندس على عبد الستار رئيس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت المقاهى والكافتيريات، وأسفرت عن ضبط مقهى يقدم الشيشة وتم على الفور مصادرة كافة الشيش وغلق المقهى وتحرير محضر لصاحبه.

وفى السياق ذاته تصدت الحمله للمتعدين على الأرصفة بمدينة بنها حيث تم إخلاء الأرصفة والميادين من الباعة الجائلين وفض الأسواق والتجمعات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وللحد من إنتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة، كما تم فض معرضا بنادي الري و التحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقرر اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتنسيق مع شرطة المرافق والإيرادات والشئون القانونية والاشغالات والإدارة الهندسية غلق 11 محلا بعمارات الياسمين بالمدينه لتأخر أصحابها فى دفع الإيجارات وقال رئيس المدينة إنه تم تنفيذ حملة أشرف عليها مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبي رئيس المركز والمدينة لفرض سيطرة الدولة والقانون وتشميع المحلات لصالح مجلس المدينة.