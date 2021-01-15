تشكيل لجنة متخصصة لوضع خطة تنمية متكاملة لمركزي الصف وأطفيح

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختبار المراكز الأكثر احتياجا لدعمها بخدمات أفضل ولإحداث تطوير شامل بها، حيث طالب المحافظ في هذا السياق بتوصيف الوضع الراهن في كافة القطاعات التنموية بقرى مراكز الصف وأطفيح، التي تم رصد احتياجها لدعم الخدمات المقدمة لها.

اللجنة تختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية

وأشار قرار محافظ الجيزة، إلى أن اللجنة ستختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية للمراكز في وضع خطة تنمية متكاملة ومنسقة للتطوير الشامل للقطاع الريفي بالمراكز على نموذج الخطة المتفق عليها، إضافة إلى مراجعة واعتماد خطط الوحدات المحلية للمراكز قبل اعتمادها، والتنسيق فى كل ما يتعلق بإجراءات الدرسات الفنية، وأعمال التصميم والتنفيذ لمشروعات الخطة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية المخصصة لتلك المراكز في دعم خدمات البنية التحتية والمرافق وفرص العمل بتلك المراكز.

اللجنة برئاسة نائب المحافظ

وشمل قرار محافظ الجيزة، أن تكون اللجنة، برئاسة ابراهيم الشهابي، نائب المحافظ، للمراكز والمدن وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومدراء التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للأبنية التعليمية والتربية والتعليم والري والصحة والطرق والنقل ومديرية الإسكان والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والديوان العام ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنسق وحدة حياة كريمة وجهاز الأملاك ورؤساء مركزي الصف وأطفيح ومديري التخطيط بالمركزين.

غلق سناتر تعليمية مخالفة

فيما شن قطاعا منشأة البكاري وكفر غطاطي بحي الهرم، حملة مكبرة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواجهه حازمة لمراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرار الحكومة، وضمن اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم.

وأسفرت الحملة عن غلق «سنتر للدروس الخصوصية» مخالف للقانون بشارع الشهيد أحمد حمدي، وتم مصادره محتوياته وجارِ اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.