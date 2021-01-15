إخلاء سبيل 7 طلاب وموظف في ضياع «شعار الجمهورية»: الختم مش في الدرج

قررت النيابة العامة لبندر قنا، إخلاء سبيل موظف إداري بكلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، و7 طلاب من سرايا النيابة، في تهمة ضياع «ختم شعار الجمهورية».

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، لـ«الوطن»، إن القصة بدأت عندما أتي 7 طلاب حاصلين على معهد تمريض لسحب أوراقهم من شؤون الطلاب في كلية التمريض بالجامعة، وكانت الساعة الواحدة ونصف بعد ظهر الأربعاء الماضي.

وتابع بأن الموظف دخل في مشادات كلامية مع الطلاب، كونهم أتوا متأخرين قبل نهاية العمل بقليل، وبعد فض المشادات بينهم، اكتشف الموظف أن «ختم شعار الجمهورية» الخاص بالكلية ضاع ولا وجود له، فاتهمهم بسرقته وضياعه وحرر محضر بذلك.

وتم عرض الطلاب الخريجين، على النيابة العامة في بندر قنا، التي أخلت سبيلهم بما فيهم الموظف.

وأضاف «غرباوي» أنه حول الموضوع للشؤون القانونية في الجامعة، للتحقيق مع الموظف بتهمة الإهمال وإهدار المال العام، لافتا إلى أنه سوف يُصدق على نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها.

وقال رئيس الجامعة، إنه لن يتستر على أي مشكلة داخل جامعة جنوب الوادي، وأن القانون سيكون هو الفيصل في كل الشكاوى والبلاغات.

كان اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطارا من أمن جامعة جنوب الوادي، يفيد باتهام موظف و7 طلاب بضياع ختم شعار الجمهورية، المخصص لكلية التمريض بالجامعة.

وكانت النيابة العامة، أمس الخميس، قد أخلت سبيل فرد أمن من شركة خاصة يقوم على حراسة بوابات مستشفى قنا الجامعي بالكيلو 6 على طريق قنا سفاجا، بكفالة 500 جنيه، لتسهيله دخول 5 طرب حشيش عثر عليها داخل حديقة المستشفى.

وبحسب مصدر مسؤول في جامعة جنوب الوادي، فقد فتح مستشفى الجامعة تحقيقا في هذا الموضوع، وخاطب شركة الحراسة التي تجلب أفراد أمن كحراسة على مستشفى قنا الجامعي، بتوفير أفراد على درجة عالية من اليقظة، لأن العثور على مواد مخدرة أضر بسمعة الجامعة والمستشفى.