تحرير 6 آلاف محضر وتحصيل 4 آلاف غرامة كمامة خلال 12 يوما بالقاهرة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن عدد الغرامات الخاصة بالكمامات التي تم تحريرها بمختلف أحياء العاصمة منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء 3 يناير الجاري حتى أمس بتحصيل غرامة فورية على مخالفة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيه هي 4908 غرامة، بينما وصل عدد محاضر عدم ارتداء الكمام إلى 6130 محضر.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة في مختلف الأحياء لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن بينها الالتزام بارتداء الكمامة في المنشآت من المحال والمطاعم والمقاهي والورش والمواصلات والمبانى الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق.

غرامة 50 جنيهًا تحصل من المخالفين

وأشار، إلى أن شرطة المرافق مع الأحياء تقوم بتحصيل غرامة فورية على مخالفة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيهًا، ومن يرفض السداد يتم إحالة المحضر للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم وتتضاعف الغرامة على المخالف.

نسبة تشغيل 50% بالمقاهي والمطاعم

وأكد على متابعة الأحياء، لكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الإلتزام بنسبة تشغيل 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه يتم تسيير حملات ولجان يومية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن و ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

ولفت، إلى اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.