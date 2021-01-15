كشف غموض سرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه: حاميها حراميها

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف غموض سرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه من شقة ربة منزل ببنها، حيث تبين أن المتهم ابن خفير العمارة، الذي استغل عدم تواجد مالكة الشقة وإقامتها مع نجلتها وقام بإتمام جريمته، وسرق المجوهرات بمساعدة صديقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سيد رصاص، مأمور قسم أول بنها ببلاغ من «ف ك ع» 74 سنة ربة منزل، ومقيمة شارع العقاد دائرة القسم، بأنها قامت بترك منزلها والتوجه للإقامة طرف نجلتها، وعقب عودتها اكتشفت سرقة «سلسلة ذهبية بها دلاية– 2 غويشة ذهبية – 3 خاتم ذهب أحدهما به فص من الماس - جنيه ذهب - ساعة ذهب من داخل الشقة».

وانتقل اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة بالطابق الخامس، ووجود أثار كسر بشراعة باب الشقة وكسر باب غرفة النوم، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ع ج م» 23 سنة عاطل، ومقيم بالشموت دائرة مركز بنها، وصديقه «ط ا ط» 20 عاما، عاطل ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول استغلاله طبيعة عمل والده كحارس للعقار، وعلمه بتردد المبلغة من وقت لآخر للإقامة طرف نجلتها لعدة أيام، فتراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على محتويات الشقة، وفي سبيل ذلك وعقب مغادرة المبلغة الشقة، استعان بالثاني لتنفيذ مخططه نظير اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من بيع المسروقات، وقاما بكسر شراعة الباب وباب غرفة النوم والاستيلاء على المسروقات وفرا هاربين.

وقاما بالتصرف في المشغولات الذهبية التي تم سرقتها، بتسليمها لمتهم ثالث «م. أ. م» 32 سنة، عامل بمطعم، مقيم بالشموت بدائرة مركز بنها، للتصرف فيها، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وأحيل الثلاثة للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.