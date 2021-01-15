غلق 2578 منشأة ومركز دروس خصوصية بالغربية لمخالفتها إجراءات كورونا

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق (508) محلات، و(106) أسواق، و(161) مطعما، و(285) مقهى، و(278) ورشة، و(508) منشأة أخرى بإجمالي عدد (1846) منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة.

وتم غلق وتشميع عدد (732) مركزا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق منع التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة.

من ناحية أخرى، وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة، الدكتور هشام شيحة، مدير المستشفيات العامة، بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبو حمر، مديرة الطب العلاجي لتشكيل لجان للإشراف على عمليات توريد «تانكات» الأكسجين بالمستشفيات، وحصر الكميات المستحقة، حفاظا على حياة مرضى العنايات الفائقة والمتوسطة وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا اللعين.

كما شدد وكيل وزاره الصحه في توجيهاته الي مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامة، بضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية، حفاظا على الصالح العام خلال فتره أزمة جائحة كورونا، كما وجه وكيل الصحة بالغربية، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامه تنكات الأكسجين وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدى 24 ساعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما اجتمع الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، بمسؤولي اللجنة الفنية وجهات الاتصال بمستشفي السنطه المركزي للوقوف على الوضع الراهن والتشديد على ضرورة الاهتمام بالمرضي وترشيد الأكسجين والمتابعة الجيدة له والإلتزام بالمسارات الآمنة ومكافحة العدوي وإعداد تقارير على مدار الـ(24) ساعة، على الوضع الحالى وحصر أرصدة الأدوية والمستلزمات الوقائية.