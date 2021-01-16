أيتن عامر ليست الأولى.. فنانون اقتحموا مجال الغناء

عدد من نجوم الفن اقتحموا مؤخرا مجال الغناء، كان آخرهم الفنانة أيتن عامر، والتي أعلنت عبر حسابها على انستجرام خوضها لأول تجربة غنائية، حيث نشرت صورة مع صناع العمل، تعلن من خلالها انتهائها من تسجيل أغنية تحمل عنوان «بناقص»، تتعاون فيها مع الملحن الكبير وليد سعد والشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع ياسر أنور، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية فيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

ولم تكن أيتن عامر أول فنانة تقتحم مجال الغناء فقد اقتحم مؤخرا المجال عدد كبير من نجوم الفن نعرض أبرزهم في السطور التالية:

الفنان أحمد فلوكس

قال خلال لقاء سابق ببرنامج «ET بالعربي» أنه يستعد للغناء خلال الفترة المقبلة من خلال أغنية جديدة تحمل اللون الشعبي، من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير، مشيرا إلى أنه سيطرحها نهاية العام الحالي، ومن الممكن أن يغنيها إذا تفاعل الجمهور معها بشكل إيجابي.

لقاء الخميسي

كما أعلنت الفنانة لقاء الخميسي أنها تستعد لخوض تجربة الغناء، حيث أسست فرقة خاصة بها وستظهر هذه الفرقة للجمهور من خلال حفل غنائي ستعلن عنه قريبا وجاء قرارها هذا بسبب حبها للغناء منذ الصغر.

الفنانه سمية الخشاب

هي الأخرى لم تكتف بالتمثيل فقط بل قدمت عددا من الأغاني التي تخص المرأة مؤخرا أشهرها «بتستقوى»، و«عربية أنا»، وقد حققت بهذه الأغاني صدي كبيرا وأعلى نسب مشاهدة بسبب تطرقها للعنف ضد المرأة وخاصة بعد مشكلتها مع طليقها أحمد سعد.

محمد رمضان

والفنان محمد رمضان هو الآخر تألق في مجال الغناء بعد من الأغاني الناجحة والتي حققت أعلى نسب مشاهدة على قناته الخاصة عبر اليوتيوب أبزرها «نمبر1، مافيا، الملك، فيروس كورونا»، والتي تخطت ملايين المشاهدات وتصدر التريند عبر اليوتيوب وقت طرحها.