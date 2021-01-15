للعاملين بالقطاع الخاص.. كيف تحصل على معاش شهري عند بلوغ السن؟

يحرص كثير من العاملين في القطاع الخاص على الاشتراك في التأمين الاجتماعي ودفع كامل مدد الاشتراك الاخاصة بهم، حتى يستطيعوا الحصول على معاش شهري عند بلوغ سن المعاش والذي يتحدد بـ60 عاما.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، المستندات والإجراءات المطلوبة لاشتراك العاملين بالقطاع الخاص في التأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي لهيئة التأمين الاجتماعي، كالتالي:

الإجراءات المطلوبة لاشتراك العاملين بالقطاع الخاص في التأمين الاجتماعي

- يقوم المشترك والراغب في التأمين من فئة العاملين بالقطاع الخاص باستيفاء النموذج رقم (1) من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته.

- ثم يقوم المشترك والراغب في الاشتراك بالتقدم بطلب الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليكون النموذج مرفق به المستندات المطلوبة للموظف المختص بمكتب التأمين.

المستندات المطلوبة لاشتراك العاملين بالقطاع الخاص في التأمين الاجتماعي

- يتقدم المشترك بصورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- ثم يتقدم بصورة من بطاقة الرقم القومي.

- كما يقوم بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- تقديم صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- استيفاء تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وبعد تقديم الإجراءات والمستندات المطلوبة لمكتب التأمين التابع له محل السكن، يتم الاتفاق على سداد مدد الاشتراك المطلوبة حتى يتمكن المشترك من الحصول على المعاش الشهري.