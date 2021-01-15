«سي إن إن» تختار مصر أجمل خامس دولة في العالم 2021

اختارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية مصر كواحدة من أفضل الأماكن للذهاب إليها في عام 2021 بمجرد رفع قيود السفر بسبب كورونا، ويعتبر منتجع دهب هو الأجمل في مصر بسبب جبالها الفريدة ومعالمها الطبيعية.

وكتبت شبكة «سي إن إن» في تقرير مطول لها عن أجمل بلدان العالم، أن مصر التي تم اختيارها كرقم خمسة في القائمة: «زوار مصر من المحتمل أن يكون لديهم مساحة للتنفس ومشاهدة أهرامات الجيزة وأبو الهول العظيم في عام 2021.

وأشارت الشبكة إلى أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال هذا العام حيث سيتوافد الآلاف من أنحاء العالم لمشاهدته.

وقالت إن المتحف يتم بناءه على مساحة ضخمة تبلغ ما يقرب من نصف مليون متر مربع وبسعر يزيد عن مليار دولار، وتم تصميمه في عام 2003 وكان قيد الإنشاء لمدة ثمان سنوات.

وأضافت «سي إن إن» أن كنوز الملك توت عنخ آمون سيتم عرضها معًا لأول مرة في المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى توابيت مكتشفة حديثًا لعام 2020 في منقطة سقارة وأخرى خشبية تم اكتشافها في عام 2019 في الأقصر.

واختارات الشبكة أيضا كندا ومتنزهات ديزني ودبي وفرنسا وغانا واليونان وجرينادا وهاواي وإيطاليا واليابان وإسبانيا وجزر المالديف ضمن قائمة الدول الأجمل.

ونشرت شبكة «سي إن إن»، الشهر الماضي، تقريرًا بعنوان ما الذي يجب أن نعرفه قبل السفر إلى مصر التي تعد إحدى الدول غير المغلقة أمام العالم، مشيرة إلى أن مدينة دهب في جنوب سيناء هي المنتجع المثالي على البحر الأحمر لزيارته.

وقدمت الشبكة إرشادات عامة للمسافرين بأن مصر لديها عروض جذابة، وتتخذ إجراءات لحماية السائحين والمواطنيين من وباء كورونا، منها أن تحمل تحليل «بي سي آر» يثبت عدم إصابتك بوباء كورونا.