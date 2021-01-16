كسب 19 مليونا في 6 شهور.. اعترافات صاحب أكبر مصنع ترامادول بالمنوفية

اعترف مسجل خطر بالمنوفية بإنشاء مصنع لإنتاج الـ ترامادول والعقاقير المخدرة والاستعانة بـ 8 متهمين بينهم 3 مسجلين خطر لإدارة النشاط وتوزيع الكميات المصنعة على العملاء من تجار المخدرات والمتعاطين.

وأشار المتهم إلى أنه تمكن خلال فترة عمله فى هذا النشاط من تكوين ثروة تقدر بـ 19 مليون جنيه، هى حصيلة عمل المصنع لمدة 6 أشهر، وقام بتقسيم 6 ملايين منها على شركائه.

وأضاف المتهم، في اعترافاته، أن أحد شركائه حصل على وصفات تصنيع الترامادول من على شبكة الإنترنت، وقاموا بعدها بتجهيز المكان فى بدروم عقار بالمنوفية، واشتروا الأدوات اللازمة لذلك مثل المكبس والمطحنة والخلاطة وماكينة تغليف وقاموا بالانتاج بكميات وفيرة للوفاء بطلبات الشراء العديدة من التجارواقر المتهم انهم اخفوا انتاجهم فى مخازم سرية بعدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وحولوها الى نقاط توزيع بالجملة على تجار المخدرات لافتا الى أن :" الجنيه اللى بصرفه بيرجع لى 10 جنيه "وتابع المتهم انه عدد من المواد الكميائية التى يتم استخدامها فى التصنيع قام بشرائها من على شبكة الانترنت وتم استخدامها فى تصنيع مخدرى الترامادول والتامول ، وان الكميات المباعة كان يتم تهريبها فى سيارات مجهزة لنقل البضائع المجمدة

التحريات

وكشفت تحريات قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، أن المتهم قام بإعداد المواد الكيميائية التى تدخل فى تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولاً للمنتج النهائى وتخزينها بمخازن سرية إستعداد لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

مداهمة المصنع

وقامت قوة أمنية بمداهمة وكر المتهمين بالمنوفية، حيث ضبط 6 متهمين وعثر على خامات وكميات مصنعة تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه بالإضافة إلى 7 تماثيل أثرية، وتمت إحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ على التماثيل الأثرية لعرضها على لجنة فنية.