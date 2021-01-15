التعليم العالي: أعدنا النظر في المقابل المادي لأعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى النظر إلى المقابل المادي الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس في مقابل تصحيح الأوراق، ورفع هذه القيمة، ورفع بدل الجودة، مشددا على أن عضو هيئة التدريس في قلب اهتمامات الوزارة، ولأول مرة يتم النظر في المقررات أيضا، وتسهيل حصول أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي، وتصنيف الجامعات المصرية اختلف بسبب جهد أعضاء هيئة التدريس، وهناك رغبة حقيقية من الدولة للاستثمار في المواطن، وأعضاء هيئة التدريس.

وضع أعضاء هيئة التدريس

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الجمعة، أن الدولة تسعى إلى تطوير التعليم وعلى سبيل المثال فإن كلية الطب قررت الدولة أن تضع لها امتحانا قوميا لمزاولة المهنة، وبالتالي تضع كل الخريجين، والدولة تعمل بشكل واضح بخطوات حقيقية وملموسة على الأرض لمصلحة الدولة ومصر.

وأشار إلى أن عضو هيئة التدريس شأنه مثل شأن باقي أعضاء المنظومة، ويجب توفير إمكانية البحث العلمي وسهولة التعلم والاضطلاع، وتوفير حياة كريمة له، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه يهتم في فترة ولايته الثانية على التعليم والصحة، مشددا على أن هناك بعض القرارات التي صدرت لصالح أعضاء هيئة التدريس، مثل إنشاء صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في الجامعات، مسؤولا عن رعايتهم، إضافة إلى صندوق الجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس نفسه.

التعليم الصناعي في مصر

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة كانت بالفعل ترى أهمية التعليم الصناعي، ولكنها لا تشارك الأسر مخاوفهم من التعليم الصناعي لأنه ليس له "بريستيج" في المجتمع، ولذلك أنشأت كليات للتعليم الصناعي، والدولة اتخذت خطوات حقيقية على الأرض لكي يتساوى التعليم المهني مع النظري، ومفهوم «كليات القمة» لم يعد مقبولا.

الزيادة السكانية

ولفت إلى أنه بالنسبة للزيادة السكانية فإنه إذا لم يساعدنا المواطنين فإن كل الجهود لا تؤدي إلى نتيجة، وهو أمر لا تستطيع الدول كأنظمة أن تقوم به بمفردها، ولكن بالتعاون مع الشعب، وكما يريد الرئيس أن يكون لدينا تعليم ينقل الأمة إلى مكانة الدول المتقدمة.