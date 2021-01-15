برلماني: سنستخدم كل الأدوات التشريعية والرقابية لخدمة المواطنين

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون العربية، إن الشباب أكبر عدد في تاريخ الحياة النيابية المصرية، في مواقع قيادية باللجان النوعية التي تمثل عصب المجلس النيابي، معربًا عن أمله في تحقيق الكثير في الفترة المقبلة، عن طريق تفعيل اللجان، مشيرا إلى أن اللجنة حررت أجندة كبيرة، للتعامل مع منظمة الدول العربية، وتفعيل الجوانب السياسية في السوق العربية المشتركة.

وأضاف مقلد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشيت» عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «كل الزملاء ومن خلفهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديهم العديد من المشروعات والمبادرات من خلال مواقعنا القيادية تحت قبة البرلمان».

وتابع عضو مجلس النواب: «سنعمل في لجنة الشؤون العربية على تفعيل العديد من المبادرات ويأتي المصريون في الخارج بالدول العربية على رأس أولوياتنا، كما نهتم أيضًا بالتعاون المثمر والبناء مع الدول العربية، وتفعيل السوق العربية المشتركة وذلك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وكل ذلك بالتعاون الكامل مع وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية».

وحول اختيار يسار المنصة كمكان محدد لتنسيقية شباب الأحزاب، قال: «هذا الأمر جزء من مفهومنا عن السياسة، وخلال هذا الفصل التشريعي سيكون لدينا العديد من الأمور التي نطرحها بموضوعية وتفعيل الأدوات النيابية سواء رقابة أو تشريعًا بشكل سيلقى القبول بشكل كبير في البرلمان، واختيارنا لهذا المكان معبر عن الرسالة التي نريد بثها في البرلمان، واننا سيكون لدينا في هذا الفصل التشريعي أسلوب جديد للعمل البرلماني سيقوم المواطن باستشعاره، وسنكون عينا قادرة على استخدام الأدوات التشريعية والرقابية لخدمة المواطنين».