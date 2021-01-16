القبض على شاب يؤدي حركات منافية للأداب في شوارع دمياط

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بشكل واسع، يظهر خلاله أحد الشباب بالعقد الثانى من العمر، مرتدياً ملابسه الداخلية فقط، ويقوم ببعض الحركات المنافية للأداب العامة أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وأظهر الفيديو الذي قام بتصويره أحد المارة، ونشره على موقع «فيس بوك»، الشاب وهو يسير في الشارع مرتدياً ملابسه الداخلية فقط، ويتحرك هنا وهناك بين المارة، ويقوم دون حياء ببعض الحركات المنافية للآداب العامة، على مرئى ومسمع من الجميع.

وانتشر الفيديو بشكل واسع مطالبين بمحاسبة الشاب على فعلته أمام المارة وخدش الحياء.

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وبعد انتشار الفيديو، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور، وتبين أنه طالب مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، ومقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالبحث والتحري تم ضبط الشاب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المراهق.

فعل فاضح أمام المدرسة

ويذكر أن محافظة الشرقية قد شهدت في وقت سابق قيام شاب باحتضان خطيبته أمام مدرستها في أبو حماد، أثناء خروجها من المدرسة التي تدرس بها، وأحالت النيابة الشاب إلى محكمة الجنح؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح أمام المدرسة أثناء خروج خطيبته منها، وانتشر فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار استهجان العديد من المواطنين الذين انتقدوا هذا الفعل، مطالبين بمحاسبة الشاب.

وواجه الشاب عقوبة السجن من يوم حتى 3 سنوات كحد أقصى بسبب فعلته، وهي العقوبة المقررة قانونا لتهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام طبقا للمحام ياسر سيد أحمد.