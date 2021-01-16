ساعدوني في استعادة حقي من المتجر الشهير يا مسؤولين

اشتريت شاشة تليفزيون 65 بوصة عن طريق الإنترنت من أحد المتاجر الشهيرة بمبلغ يزيد عن الـ11 ألف جنيه، وفي نوفمبر الماضي تم تسليم الشاشة لي في محل سكني، وعندما طلبت فتح الشاشة بمعرفة موظف التسليم لتجربتها، تعلل الموظف بكثرة التوصيلات لديه في ذلك اليوم، مؤكدا أن الشاشة بحالة ممتازة، عارضا أن يحل أي مشكلة تواجهني عند تشغيل الشاشة، غير أنني فوجئت بعد رحيل الموظف أن الشاشة مكسورة، اتصلت بالموظف فطلب مني تحرير شكوى للمتجر الشهير، ولكن إدارة المتجر سوفت لمدة أسبوع، ثم أبلغوني أنهم لن يستبدلوا الشاشة وعلي أن أقبلها بعيوبها.

أناشد السادة المسؤولين مساعدتي في استعادة حقي من المتجر الشهير ورد المبلغ لي أو تبديل الشاشة.

هاني محمد أنور