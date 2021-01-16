«عزل الأقصر»: تعافي وخروج 80 حالة من مصابي كورونا منذ أول يناير

أعلنت مستشفى الأقصر العام، خروج وتعافي 80 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن.

وقال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر، إن المستشفى شهدت تعافي 9 حالات، ليصل عدد المتعافين إلى 80 حالة، و«هو رقم كبير ومهم يدل على المجهود الكبير للفريق الطبي بالمستشفي والعاملين بها».

وأضاف خلف عمر، أن المستشفى تجري عملية فرز المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة ينقلون إلى قسم العزل، من خلال ممر مخصص لحالات العزل، مؤكدا أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا، يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء العناية، بقيادة الدكتور منتصر عبدالفتاح، أستاذ طب جامعة أسيوط، وهو مشرف فني على عنايات العزل بمحافظة الأقصر.

وقدم الدكتور خلف عمر، مدير المستشفي ، الشكر للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي ما يقدمونه من دعم للمستشفى والطاقم الطبي.

وقال عبدالرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، إن المستشفى تضم 13 غرفة عناية مركزة خاصة بعزل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتحتوي على 37 سريرا خاص بعزل الحالات المتوسطة التى لا تحتاج لعناية.

وطالب المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، واستخدام الصابون والمطهرات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكان مستشفى العزل بالعديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة بالأقصر، شهدت أمس حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، أحدهما مسن يبلغ 75 عاما، من مركز قوص بمحافظة قنا، وسيدة، 76 عاما، من مركز إسنا بالمحافظة الأولى، فيما لم تستقبل أي حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.