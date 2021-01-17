حظك اليوم الأحد 17-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تتنوع الرسائل التي تحملها الأبراج لأصحابها بشكل يومي، وذلك وفقًا لتوقعات عالم الفلك باختلاف شهر الميلاد، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان سعد لمجرد، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يعدك بأن تكون موفقا في الأمور المهنية، فقط تأنّ في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالمزاج الجيد وتستطيع أن تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا، فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل الحظ يعدك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المالية والعملية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لتوطيد علاقات وتتخذ قرارات تخدم أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوطا أنت في غنى عنها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ورغم المسئوليات تبدو اليوم نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الحب يساعدك على إظهار مشاعر إيجابية وتؤثر ببساطة في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمالك وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس؛ تذكر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة مع من حولك، قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يساعدك على مواجهة أي عقبات والتغلب عليها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك، انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك استقرارا نفسيا وتمدك بالجاذبية وبروح خيال ويساعدك ذلك في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بشئونك المهنية والمالية، فقط عليك أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك على تحقيق التفاهم مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.