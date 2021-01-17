«القتيل قلعني ملط في الشارع».. تفاصيل جريمة خفير الشروق انتقاما لنفسه

كوَّن خفير بمنطقة الشروق في القاهرة كتيبة إعدام ضمت اثنين من أصدقائه للانتقام من عاطلين تشاجروا معهم وقاموا بالاعتداء عليهم أمام المارة وتسببوا في سخرية أهالي المنطقة منهم، بعد أن قام أحد العاطلين بتعرية أحدهم أمام المارة وإلباسه ملابس داخلية حريمي، كانت خطة المتهم هي الانتقام في نفس المكان، والثمن هو روح العاطلين..

الإعداد للجريمة

قام المتهم ويدعى «ل.م»، خفير، والمتهم الثانى «أشرف.ج» والمتهم الثالث «ناصر.ع» وفقا للتحقيقات بالتخطيط للانتقام من خصومهم، وقاموا بشراء بنادق آلية، وفرد خرطوش، وتوجهوا إلى المكان الذى يتواجد فيه الضحايا، أطلق الخفير الأعيرة النارية في الهواء لتفريق الأهالي وأمسكوا بالمجني عليه، ثم عاجله المتهم الثاني بطلقة واحدة من سلاحه النارى، الذى كان بحوزته، حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة، للشد من أزره.

طلقة في صدر المجني عليه

استقرت الطلقة بصدر المجنى عليه فارق على إثرها الحياة، لكن المتهمين لم يكتفوا بذلك بل قاموا بإطلاق الرصاص على المجني عليه الثاني ويدعى «أشرف.س»، حيث قام المتهم بإطلاق عيار من فرد خرطوش نحوه، ما أدى لإصابته.

فر المتهمون من مسرح الجريمة هاربين وسط صرخات الأهالي وتم إبلاغ الشرطة وحضر النقيب أشرف القزاز، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين من خلال تحرياته السرية بوجود اتفاق مسبق فيما بين المتهمين، على ارتكاب تلك الواقعة كما تمكن من ضبط 18 فارغ طلقات، ما تستخدم على البنادق الآلية، و3 فوارغ لفرد خرطوش، الذى كان حيازة المتهم الثالث، وتم ضبط المتهم الأول وتقديمه أمام النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات عقب اعترافه بقتل المجنى عليه انتقاما من تعديه السابق عليه وتعريته أمام الأهالي وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة التى أصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 11 مايو المقبل.