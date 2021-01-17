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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-1-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 17 يناير 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

الكثير يبحث عن مواقيت الصلاة بشكل يومي لمعرفة مواعيد الصلاوات الخمس التي تتغير توقيتاتها بفارق ضئيل من يوم لآخر، وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم الأحد  17 يناير، وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي: 

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب 05:18

أذان العشاء: 06:40

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:00

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:04

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء: 06:43

 

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:02

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء: 06:42

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:03

أذان المغرب: 05:22

أذان العشاء: 06:45

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 12:03

عأذان العصر: 02:56

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:05

أذان المغرب 05:25

أذان العشاء: 06:44

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