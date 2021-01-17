آلية التعيين بالوظائف القيادية والإدارية.. «التنظيم والإدارة» يجيب

ترصد «الوطن» آلية التعيين في الوظائف القيادية والادارية الاشرافية، مشيرة إلى مدة التعيين بتلك الوظائف، أهداف و اختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقاً لما حدده الجهاز.

آلية التعيين في الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية

وأوضح الجهاز أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية، يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو من خلال النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.

مدة التعيين بالوظائف القيادية والإدارية الإشرافية

وأشار إلى أن مدة التعيين بتلك الوظائف أقصاها 3 سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى 3 سنوات أخرى، على أن الموظف العامل بتلك الدرجة وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشتغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية، أو الإدارية الاشرافية.

أهداف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

- تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإداري.

- إصلاح نظم الإدارة الحكومية.

- تطوير مستوى الخدمة المدنية.

- رفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة .

- تحقيق العدالة بين العاملين.

- التأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسؤولياتها.

اختصاصات مديريات التنظيم والإدارة

جدير بالذكر أن مديريات التنظيم والإدارة معنية بالاختصاصات الآتية طبقا لقرار ( 648 لسنة 1999) بالإضافة إلى القرارات المعدلة التي صدرت بعد وفقا للتالي:

- القيام بالدراسات والبحوث في مجالات الخدمة المدنية في ضوء ظروف البيئة المحلية واقتراح السياسات والخطط اللازمة في هذا الشأن ومباشرة تنفيذها بعد مراجعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتمادها من السلطة المختصة وإصدار التعليمات اللازمة لهذا التنفيذ إلى جميع وحدات شئون العاملين في دائرة المحافظة.

- دراسة وسائل تحسين أسلوب العمل المتبع في وحدات شئون العاملين لرفع مستوى كفاءتها على مستوى المحافظة .

- تجميع المبادئ العامة من الفتاوى التي تصدر في شئون العاملين والعمل على نشرها على الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.

- مسك سجل الإحصاء الوظيفي على مستوى المحافظة وقيد جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتظلمات والوظائف التي تضمها وكذلك البيانات المتعلقة بالعاملين وبميزانية الوظائف اللازمة لها وإخطار مركز المعلومات بالجهاز بها .

- تلقى شكاوى العاملين ودراستها وتحليلها والعمل على تجنب أسباب الشكوى واقتراح الحلول المناسبة لها .

- إعداد المقررات الوظيفية للمحافظة ولجميع الأجهزة الموجودة في إطارها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة .

- وصف وترتيب الوظائف وإعداد مشروع موازنة الوظائف ومتابعة تنفيذها طبقا لتعليمات وزارة المالية والقرارات التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الإشراف على توزيع الأفراد في الحالات التي تستدعى ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بتوزيع القوى العاملة وبما يحقق التنسيق بين الوحدات المختلفة في المحافظة واستكمال العجز بها وفقا لمقتضيات العمل .

- متابعة أعمال وحدات شئون العاملين المختلفة في دائرة المحافظة والتأكد من حسن تطبيقها لنظم العمل التي تضمها لها ولقوانين الخدمة المدنية والتعليمات والتوجيهات التي تصدر بشأنها من الجهات المختصة المركزية والمحلية وعمل تقارير بذلك لاتخاذ ما يراه بشأنها .

- حصر الاحتياجات التدريبية ووضع سياسة وخطط وبرامج التنفيذ والإشراف على تنفيذها بمراعاة التنفيذ المحددة فيها والتنسيق مع أجهزة التدريب وعرض خطط تمويلها على الجهاز .