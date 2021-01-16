جوهر نبيل: منتخبنا مرشح بقوة للوصول للمربع الذهبي بمونديال اليد

قال جوهر نبيل، نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، إن بطولة كأس العالم لليد تعتبر الأهم في تاريخ الرياضة المصرية بصفة عامة، واليد بصفة خاصة، وتنظيمها في ظل جائحة كورونا يُحسب للدولة والقيادة السياسية ورئيس الوزراء، الذي كان كابتن مصر ونادي الزمالك لكرة اليد، وهذا شرف للرياضيين بصفة عامة ولكرة اليد خاصة.

وأضاف «نبيل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم لليد الأولى في تاريخ اللعبة تُجرى بـ32 منتخب، كما أنها آخر بطولة عالم تُنظم من خلال دولة واحدة، حيث ستنظم النسخة المقبلة 2023، وستنظمها 3 دول، و2025 دولتان.

وأشاد بأداء المنتخب المصري، خلال مبارته اليوم أمام مقدونيا، والنتيجة كانت جيدة جدا، وتأهله للدور الرئيسي، لافتا إلى أن الحصان الذهبي للبطولة قد يكون المنتخب البرتغالي والبرازيلي وبيلاروسيا، كما أن المنتخب المصري مرشح بقوة الوصول للمربع الذهبي.

وأشار إلى أن المنتخب سيلاقي منتخب السويد بعد غد، وإذا فاز عليه سيتصدر مجموعته، وإذا تعادلا سيكون فارق الأهداف في صالحه، لافتا إلى أن المنتخب في المجموعة السابقة، ومن المفترض المتأهلين يلعبوا ضد منتخبات المجموعة الثامنة، والذي سيتصدرها في الغالب بيلاروسيا وروسيا وسلوفينيا، ومنتخبنا لديه فرصة جيدة.

وأكد أن منتخبي روسيا وبيلاروسيا من أصعب المنتخبات التي سيواجها منتخبنا الفترة المقبلة، ولكن منتخبنا لديه أوراقا كثيرة من بينها عناصر منتخب الناشئين الذي حصل على كأس العالم، وعناصر من منتخب الشباب الحاصل على ثالث العالم، إضافة لخبرات العناصر الكبيرة مثل «الأحمر» و«هنداوي» و«الطيار».