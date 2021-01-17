مصدر بـ«الحكاية»: أديب سيقدم حلقة الأحد على الهواء مباشرة من دبي

طّل الإعلامي عمرو أديب، على مشاهدي برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، على الهواء مباشرة، من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في تمام العاشرة مساء، حيث شرح الإعلامي تفاصيل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوزيع اللقاحات على المواطنين، وعدالة التوزيع هناك، والأجواء في مدينة دبي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وذكر مصدر مسؤول في برنامج «الحكاية»، أن الإعلامي عمرو أديب، سيطل على جمهوره اليوم الأحد، من داخل ستوديو في مدينة دبي، على الهواء مباشرة الساعة العاشرة مساءً، لليوم الثاني له على التوالي، بعد أن قدم أمس أولى الحلقات من دبي، وتغيب أول أمس عن ظهوره في البرنامج، وعرض حلقة سابقة مع خبيرة علم التاروت، عُرضت مسبقًا في نهاية عام 2020.

مصدر مُقرب من عمرو أديب يكشف سر تواجده بدبي

وكان قد كشف مصدر مُقرب من الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن تواجد الإعلامي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وحصوله على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة وأنه خصص حلقة اليوم من برنامجه «الحكاية» الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر» للحديث عن تجربة الإمارات في التلقيح.

عمرو أديب لم يحصل على لقاح كورونا في الإمارات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن عمرو أديب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا في الإمارات كما ردد البعض، وأن السبب الرئيسي لسفره في تلك الأوقات هو تفعيل الإقامة الذهبية التي منحتها له الإمارات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قضاء إجازته بشكل طبيعي، كما أنه استغل تلك الفترة للظهور في برنامجه من دبي، في ظل حالة الجو الرائعة في تلك الأيام هناك.

جميع المشاهير الذين حصلوا على اللقاحات تم تصويرهم

وأوضح المصدر أن جميع المشاهير الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الإمارات تم تصويرهم وإذاعتها بالصوت والصورة على جميع القنوات، من أجل تحفيز أي متردد على الحقن باللقاح، خاصة بعد أن انتشرت شائعات جسيمة في بداية توزيع اللقاحات في الإمارات حول أن فعالية اللقاح الصيني الذي يتم إعطاؤه للمواطنين 49% وهو ما تم نفيه.

عمرو أديب يحصل على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد ذكر في يوم 15 نوفمبر الماضي، إنه يزور دبي منذ النصف الثاني من التسعينيات، وعمل في دبي لمدة 3 سنوات صحفيا، وحرص أن يكون له إقامة في دبي، كما أن عشقه لدبي عشق قديم، ويحرص على تجديد إقامته بشكل دوري، والمسؤولين في دبي تواصلوا معه وأخبروه أنه حصل على التأشيرة الذهبية، معقبا: «فرحت جدا».