مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم».

تسعي الحكومة كل عام لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وجاء في التقرير، أنّ مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم، فالإنتاج الحيواني والداجني أحد أعمدة الاقتصاد القومي ومصدر مهم للدخل، لذلك تسعى الحكومة كل عام لتحقيق الاكتفاء الذاتي منهما، إلى جانب التصدير من خلال دعم المربين والمزارعين.

مصر حققت إنجازات في الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني

وأضاف التقرير، أنّ وزارة الزراعة أعلنت مؤخرا أنّ مصر حققت عددا من الإنجازات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني خلال السنوات الماضية، تمثلت في اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 56%، إضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة، وتصدير الفائض إلى غانا، عمان، والإمارات.

قاعدة بيانات للثروة الحيوانية

وتابع التقرير، أنّه وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، بلغ الإنتاج المحلي لعام 2019/2020 من اللحوم نحو 198 ألف طن مقابل 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائل بجانب إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية، وجرى إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية تضمن ترقيم وتسجيل الماشية، ورُقم حتى الآن نحو 3.6 ملايين رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي سُجلت نحو 28 ألف مزرعة، وفيما يخص مشروع البتلو، ساهم في زيادة الثروة الحيوانية بمصر وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 4000 مستفيد بإجمالي تمويل 480 مليون جنيه.

وأشار التقرير، إلى أنّ جملة ما تم اعتماده من تمويل حتى منتصف 2018 بلغ نحو 440 مليون جنيه تقريبا، لـ3220 مستفيدا بـ32 ألفا و282 رأس ماشية في المشروع القومي لإحياء البتلو.