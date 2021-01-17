طقس آخر يوم لنوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية: مشمس.. وتغيرات مرتقبة

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، طقسًا مشمسًا ورياحًا باردة، وذلك في آخر أيام نوة الفيضة الكبرى، ورغم التوقعات التي تشير إلى تغيرات جوية بعد ساعات إلا أن الطقس هادئ.

فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة، وذلك للتعامل السريع مع النوة والأمطار حال تساقطها في الساعات المقبلة، ومنع أي تراكمات في الشوارع.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة صباح اليوم.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الأرصاد تشير إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيًا حتى دخول الليل.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تبذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددًا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بأنه لن يُسمح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيئ، محذرًا من أنه لا مجال للفساد أو التقاعس بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بأن كلًا منهم مسؤول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف على الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.