«المصرية اليابانية» تعلن شروط القبول بـ 150 منحة لأبناء إفريقيا 2021

أعلن الدكتور ماساكي سوزوكي، نائب رئيس الجامعه المصرية اليابانية لللعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الدولية، اليوم، عن شروط قبول الطلاب أبناء إفريقيا في منح الدراسات العليا بالجامعة، موضحًا أنها تتمثل في أن يتم التقديم للمنحة إلكترونيًا على موقع الجامعة www.ejust.edu.eg، وتقديم الأوراق المطلوبة واستيفاء الحد الأدنى للتقدير والتخصص بالمرحلة الجامعية واستيفاء شرط اللغة الإنجليزية International TOEFL 79 or Academic IELTS 6.5.

ويعفى من ذلك الشرط المتقدمين من الدول الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية كاللغة الرسمية للدولة، واجتياز المقابلة الشخصية والتقييم الأكاديمي، وتسليم أصل الشهادات موثقة واستيفاء شروط الدراسة من قبل وزارة التعليم العالى بمصر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن كافة إجراءات وشروط التقديم معلنة على الموقع الرسمى للجامعة www.ejust.edu.eg، علمًا بأن آخر ميعاد للتقديم 13 فبراير 2021.

الجوهري: المنح فى أحدث التخصصات ومتاحة للأشقاء الأفارقة

وأكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أن المنح التي خصصتها الجامعة للأشقاء في إفريقيا تتضمن أحدث التخصصات في الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، موضحًا أن البرامج المتاحة بكلية الهندسة في تخصصات «هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة القوى الكهربية، هندسة علوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية و البتروكيماويات، والبرامج المتاحة بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية في تخصصات «علوم النانو، البيوتكنولوجي، الرياضيات الحسابية والتطبيقية، مواد الطاقة، بيئة الفضاء».

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه المنح تمول من قبل حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، حيث تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية وتذاكر الطيران من الدولة الموفدة الى مصر، ويبلغ عدد اجمالي هذه المنح مائة وخمسون منحة توزع على ثلاث سنوات بواقع خمسون منحة للطلاب من الدول الإفريقية المختلفة سنويًا ولمدة ثلاث سنوات متتابعة، للمساهمة في إعداد الكوادر الإفريقية القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف تنمية القارة السمراء 2063.