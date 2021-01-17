 ضبط 1236 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها:

ضبط 2,8 طن مصنعات لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 12000 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم توزيعها على البدالين التموينيين لصرفها للمواطنين، بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت بـ 192000 جنيه، بحوزة كلٍ من المدير المسئول وأمين عهدة بأحد فروع الجملة بمحافظة الشرقية.

ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ (212420 جنيه) .

ضبط 46000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة.

ضبط 28300 قطعة أجزاء كشاف و15000 عبوة فارغة مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر و4000 قطعة كشاف ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 12,24طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط 22000 لتر جلسرين ميثانول غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها، تمهيدا لإدخالها في عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الزيوت المعدنية للمحركات بمحافظة الإسكندرية.

ضبط مصنعين لإنتاج الكيماويات والمنظفات والمطهرات بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة، بمضبوطات بلغت 71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد كيماوية ومنظفات ومطهرات أرضية ومستحضرات تجميل و2 خط إنتاج كامل بدون بيانات «مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة».

ضبط 29 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات ونبعاث أدخنة كثيفة.

ضبط عدد (1) قضية «بدون ترخيص» بنطاق مديرية أمن الجيزة، بمضبوطات بلغت 29 طنا مواد خام ومخلفات مجازر حيوانية وداجنة، مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات.