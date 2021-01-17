تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه لجلسة 19 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المستشار مجدي عبدالباري، تأجيل محاكمة 17 متهما بالاستيلاء على ممتلكات الدولة وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بـ500 مليار جنيه، لجلسة 19 يناير بعد غدا، للمرافعة، بناءً على طلب الدفاع.

وقال المستشار مجدي عبدالباري رئيس المحكمة، لمحامي المتهمين عند طلب التأجيل ستحاسبون أمام الله على كل ساعة قضاها المتهمون في الحبس دون البت في القضية.

وشملت أحراز القضية محررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

كانت المحكمة أجلتها في الجلسة الماضية للاطلاع لجلسة اليوم الموافق 17 يناير المقبل للمرافعة.

التحقيقات: المتهمون زوَّروا مستندات للأراضي على مدار 10 سنوات

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 5322 لسنة 2020، تزوير المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020، محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

وذكرت التحريات انذاك ان المتهمين حرروا محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لباس الحقيقة، بأن وجهوها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف، للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات، نُسبت زورا، إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.