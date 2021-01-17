الأسواق تبدأ الاستعداد لموسم رمضان.. ومستوردون: المخزون أمان للأسعار

بدأت الأسواق المصرية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم الذي يهل علينا بعد أقل من 90 يوماً تقريبا، وسط دعوات بتخزين السلع الاستراتيجية حماية للأسعار.

وطالب مستوردون بالغرف التجارية، تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لتوفير مخزون سلعي آمن خلال تلك الفترة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات بأسعار مناسبة، وحماية الأسواق من قفزات سعرية مرتقبة بعد زيادة أسعار الشحن بشكل غير مسبوقة قبيل شهر رمضان.

وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن الفترة الراهنة شهدت قفزات غير مسبوقة في أسعار الشحن، وخاصة خطوط الملاحة بنحو 10 أضعاف، وسجلت الزيوت ومنتجات الألبان واللحوم أرقاما قياسية في الارتفاع.

وأوضح أن تنظيم المخزون الاستراتيجي وتوفيره بشكل استباقي يودي إلى استقرار الأسعار، وخاصة المواد الغذائية ونحن مقبلون على شهر رمضان الأكثر استهلاكا.

وأشار إلى أن إدارة المخزون الاستراتيجي وتوفرالسلع بمشاركة القطاع الخاص يسهم في توفيره بسعر مناسب، مؤكدا أهمية رفع المخزون الاستراتيجي من منتجات الألبان واللحوم والزيوت بمدد أطول.

وطالب سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، الدولة ضرورة دعم منظومة النقل وتسهيل الإفراج الجمركي للسلع الاستراتيجية ليتمكن القطاع الخاص من إمداد الأسواق باحتياجها.

وتابع أن القطاع الخاص لا يستطيع تقدير الكميات الموجودة المخزون الاستراتيجي ولكن يمكن من خلال السوق المحلي نستطيع كشف نقص السلع من عدمة وقوة الطلب على سلعة بالمقارنة بأخرى.

يشار إلى شركات الشحن العالمية رفعت الأسعار بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة من العام الجاري بسبب حجز شركات الأدوية المسبق الناقلات لنقل لقاح كورونا وارتفاع الأسعار العالمية لعدد من السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج منها اللحوم الحمراء والزيوت ومنتجات الألبان.