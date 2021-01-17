وفاة المخرج الكويتي مشعل الخلف متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الفنان والمخرج الكويتي مشعل الخلف، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 48 عاماً.

وواصيب المخرج الكويتي بالفيروس قبل أيام، مما أدى إلى دخوله إلى الرعاية المركزة بمستشفى جابر، تحت أجهزة التنفس الصناعي، وفق ما جاء في صحيفة «القبس الكويتية».

معلومات عن المخرج الكويتي

مشعل الخلف عمل كمخرج بتليفزيون الكويت بالقناة الفضائية الأولى وقدم العديد من البرامج منها برنامج «صادوة» و برنامج «ردة فعل» وهو أول برنامج كاميرا خفية للأطفال وبرنامج «حامض حلو» .

وفاة هادي الجيار ورجاء الجداوي بسبب فيروس كورونا

وتوفي عدد من النجوم بمصر إثر إصابتهم بفيروس كورونا منهم الفنان هادي الجيار، الذي توفي منذ أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أنه عاني من أعراض الفيروس، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، ودخل إلى العناية المركزة، إلا أن الفيروس كان أقوي منها، وتوفي بعد أيام من دخوله المستشفي، وتم دفنه بمقابر الأسرة، وتمّ إلغاء العزاء من أجل تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي .

وسبق الأمر وفاة الفنانة رجاء الجداوي، حيث أنَّها عانت من فيروس كورونا لمدة أيام بعد انتهت من تصوير مسلسل «لعبة النسيان»، وقد تناقلت أنباء بشأن إصابتها من داخل كواليس التصوير، وأخبار أخري من عزاء زوج الفنانة صفاء أبو السعود، ولكنها خرجت لتنفي الأمر قبل وفاتها بأيام.

مسلسل «لعبة النسيان» كان من المفترض تقديم العمل تحت اسم «زي الشمس 2» على الرغم من أن المسلسل ليس استكمالاً لأحداث الجزء الأول، إلا إنه تقرر إلغاء هذه الفكرة، وتم اختيار فورمات إيطالي ليتم تعريبه وتم اختيار اسم (لعبة النسيان) عنواناً للمسلسل، وكان المخرج سامح عبدالعزيز مرشحًا للقيام بإخراج المسلسل، إلا إنه حصل تبادل بينه وبين المخرج هاني خليفة بتولي الإخراج بمسلسلين، حيث انتقل سامح عبدالعزيز لإخراج المسلسل الآخر بينما يتولى المخرج هاني خليفة إخراج المسلسل.