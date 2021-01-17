عاجل.. المحكمة تعاقب المتهمين بالاتجار في البشر بالمشدد من 5 لـ15 سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة 8 متهمين، لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر، في قسم منشاة ناصر، بأحكام مشددة تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة.

وشملت قائمة المتهمين، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة، كل من: مصطفى ر.، طبيب بشري، وإبراهيم س.، بدون عمل، وسامح ر.، شريك في مقلة، ورامي س.، وخالد ي.، يعمل سكرتير طبيب، وأشرف ي.، يعمل نجار مسلح، ومصطفى م.، يعمل سائق، ومصطفى ا.، صاحب معرض سيارات.

أسسوا جماعة للاتجار فى البشر

كانت النيابة العامة، قد نسبت إليهم اتهامات من بينها أنهم أسسوا ونظموا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة، بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، للحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وهم المجني عليهم: «إبراهيم م.، وآية ب.، وفاطمة ع.».

وجاء فى التحقيقات، أن المتهمين استغلوا حاجة المجني عليهم، للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم، وهي «كلية» المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها آية، يستحيل شفاؤها تقدر بـ15%، ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم، على النحو المبين بالتحقيقات.