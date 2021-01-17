محكوم عليه بالإعدام يشيد بالرعاية الصحية في السجون: بتعالج كويس

تحدث السجين الإخواني مجدي أحمد حسين، عن أوجه الرعاية الطبية الموجهة إليه من قبل وزارة الداخلية، أثناء تواجده بمستشفى ليمان طرة، مشيدا بالرعاية الكاملة داخل السجن، على هامش زيارة لوفد يضم ممثلي منظمات حقوقة ووسائل إعلام محلية وأجنبية لقطاع السجون فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال حسين، على هامش الزيارة، إنه محبوسا بسجن ليمان طرة منذ 6 سنوات، وأنه حضر أمس، إلى مستشفى السجن، لتوقيع الكشف الطبي على الأسنان، بعد عملية حشو العصب، وتركيب «طربوش» له، واصفا الرعاية الصحية داخل السجون بـ«الجيدة»، منوهًا إلى أنه سيكون خارج أسوار السجن مارس المقبل.

حبس لمدة 7 سنوات

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، قد قضت بحبس مجدي حسين، 7 سنوات عام 2016 على خلفية اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وتحريف القرآن الكريم، وإذاعة أخبارا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

مدان بالتخابر: السجن يشمل أوجه الرعاية الصحية

أكد أحمد علي عبده عفيفي، المحكوم عليه بالإعدام، لإدانته في قضية «التخابر مع قطر»، التي تضم قيادات من جماعة الإخوان، أنه مودع بسجن طرة منذ مارس 2014، ورغم انتظاره لتنفيذ العقوبة المقررة، فإنه يتلقى العلاج اللازم، وأوجه الرعاية الصحية.

وأضاف: «أنه عرض صباح أمس، على المستشفى لإجراء فحوصات طبية على معدته، وأجرى عملية جراحية قبل 5 سنوات، وأنه محبوس في زنزانة انفرادية لكنها جيدة التهوية».

ونفى عفيفي، ما تردده جماعة الإخوان بشأن التضييق على الزيارات، قائلا: «هذا كلام غير صحيح»، مؤكدا أنه كان محجوزا مع قيادات الجماعة بسجن العقرب، وأن الجميع يتلقى الرعاية الصحية الكاملة.