«الوطنية» تبدأ تقييم 2500 صحفيا بالمؤسسات القومية دفعة أولى

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة اتفاقها و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بدء خطوات تقييم عدد 2500 من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية كدفعة أولى، بهدف تقييمهم وتحديد قدراتهم ومهاراتهم الإدارية واحتياجاتهم التدريبية المستقبلية.

جاء ذلك خلال انعقاد الصالون الثقافي الأول الذي تنظمه الهيئة بحضور عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما حضر عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، حيث أكد الشوربجي، في كلمته، أن هذا الصالون الثقافي هو بداية لسلسلة من اللقاءات المستمرة التي تعتزم الهيئة عقدها خلال المرحلة المقبلة.

واتفق و«الشيخ»،

35 دورة تدريبية

وقال «الشوربجي» إن الهيئة مهتمة بتبادل الرؤى ووجهات النظر، حول أساليب الإدارة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الصحفية القومية، وأهمية تأهيل الكوادر من الصف الثاني لتولي مواقع الإدارة العليا خلال المرحلة المقبلة، وأنها نظمت أكثر من 35 دورة تدريبية لصحفيين وإداريين وعمال بالمؤسسات القومية في مجالات الإدارة المالية والمحاسبية والتسويق والطباعة وفنون التحليل الصحفي المختلفة وغيرها من المجالات المتعلقة بالعمل الصحفي.

كما أكد رئيس الوطنية للصحافة، بحسب بيان عن الهيئة اليوم، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم عدد كبير من الدورات المتخصصة في إطار خطة الهيئة للارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الصحفية وتأهيلهم وفقاً لأحدث نظم الإدارة الحديثة.

الإصلاح الإداري

من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ، إن خطة الإصلاح الإداري تتعامل مع عدد من التحديات المحلية التي تواجه الإدارة العامة في مصر، وأهمها تعقد الهيكل التنظيمي للمؤسسات، لافتا إلى إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في أدنى الدرجات.

وتطرق إلى شرح التطبيق الإلكتروني «كيمت»، الذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم «كيميت» في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتطرق أيضا إلى قاعدة بيانات «طاقات» التي أنشأها الجهاز، بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ مشيرًا إلى أن «طاقات» ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

كما استعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية، الذي أوشك الجهاز على الانتهاء منه، ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمي الداخلي، التي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.

وفي نهاية اللقاء، قدم عبد الصادق الشوربجي، درع تكريم للدكتور صالح الشيخ «لجهوده المتميزة والمتواصلة» بحسب بيان الهيئة.