حفيد صفوت الشريف عن الشامتين في وفاة جده: أحفاد خيرت الشاطر

انتقد أحمد صفوت الشريف، حفيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وأحد رموز الحزب الوطني المنحل، والذي توفي قبل أيام، الشامتين والساخرين من وفاة جدة، قائلا: «حسستوني إنه عايش».

وقال حفيد الشريف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حابب أرد على العقول على بوست عزا جدي.

وتابع الشريف: رسمتو على وشي البسمة وحسستوني إن جدي لسه عايش، أتمنى تفضلو فاكرينه كده لآخر العمر.

لجان خيرت الشاطر

وهاجم محمد الشريف حفيد صفوت الشريف الآخر، الساخرين والشامتين في وفاة جده ما اعتبرهم أحفاد خيرت الشاطر قائلا: لجان «الخرتيت» خيرت الشاطر كالعادة يلا عايز كام ألف هنا يا مرتزقة الخرفان.

وتابع في هجومه علي الساخرين: هز ليتك يا خروف أنت وهو يا خروف، طب مفيش نعجة طيب مش لازم خروف والله، انتي فين يا زهرة اللوتس؟ انتي فين يا قطرة المطر الحزينة؟

ولقي هذا المنشور تفاعلا كبيرا من رواد فسيبوك، ما بين هجوم ودفاع عن رئيس مجلس الشورى الأسبق. وقال حساب يحمل اسم طارق كمال: ربنا يرحمه ويصبركم.

كما تابع حساب يحمل اسم مريم سمير: ربنا يعزيك حبيبي ربنا يرحمو ويصبركم.

وأضاف حساب يحمل اسم رامي غنيم: ربنا يضحك عليهم خلقه في حياتهم ومماتهم وربنا يصبر قلبكم يا حبيبي.