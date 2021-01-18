خطوات التظلم من الضريبة العقاربة 2021

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، عن بدء تحصيل الضرائب المقررة على المباني والمنشآت الخاضعة للضرائب، والتي يتم تحصيلها على قسمين، الأول خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر يونيو، بينما يتم تحصيل القسط الثاني حتى نهاية ديسمبر.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في التقرير التالي كيف يتم تحديد قيمة الضريبة العقارية، وخطوات تقديم تظلم عليها والأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات التظلم من الضريبة العقارية

للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منهمن خلال اتباع الآتي..

يمكن تقديم التظام خلال الـ 60 يوماً التالية لتاريخ الإخطار.

يقدم الطلب لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة .

يحصل المتظلم على إيصال يثبت تقديم التظلم، ودفع الرسوم.

أو يمكن ارسال التظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسل إلى المديرية.

يقوم المتظلم بدفع مبلغ قدره 50 جنيها كتأمين لنظر طعنه، مع العلم أنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

كيف يتم تحديد قيمة الضريبة العقارية؟

يتم تحديد قيمة الضريبة على المباني والمنشآت الخاصة وفقًا للآتي:

الموقع الجغرافي للمبنى، ويشمل، طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

مستوى البناء سواء فاخر أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي، ونوعية مادة البناء سواء خرسانة مسلحة أو طوب مصنع أو حجر أو طوب لبن أو خشب أو صاج أو أي مواد أخرى.

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل، الكهرباء والمياه والصرف الصحى، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، أي مرافق عامة أخرى.

كيف تعرف قيمة الضريبة العقارية؟

يتم النشر عن تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة وعلى مقار المأموريات الواقع فى دائرتها هذه العقارات، فضلاً عن ذلك فإنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال تسليمه عن طريق موظفي الجهة الضريبية.