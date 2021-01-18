حظك اليوم الاثنين 18-01-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية الاثني عشر إلى أربعة مجموعات، أبراج ترابية وتضم «الجدي، الثور والعذراء»، أبراج نارية وهي «الحمل، الأسد، القوس»، أبراج مائية وتضم «السرطان، العقرب، الحوت»، أبراج هوائية وهي «الميزان، الدلو، الجوزاء»، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 18-01-2021 لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يدعمك ويجعلك أكثر إصرارًا ويدفعك لإظهار مواهبك وتحقق تقدمًا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يحفزك ويمدك بحضور رائع ونشاط وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وتنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك إذا شعرت بانخفاض طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان ولا تفض بما في داخلك إلا للأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات واليوم مثالي لتنمية أعمال وعقد لقاءات وقبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرًا ومتألقًا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

القمر وعطارد في منزل الحظ.. أينما تتواجد اليوم تستطيع أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. عليك أن تعتني بمن تحب أو بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال جارحة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم الوضع الفلكي يشحذ ذهنك وقد تبهر من حولك بأفكار براقة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في أماكن العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل العملية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والإنجاز أو لإتمام عملية بيع أو شراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحب ويمدك ذلك بالتفاؤل وبالرغبة في الانفتاح على الآخرين.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أكرم حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتساعدك أن تكسب الحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على إظهار تعاطف مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالتوتر وعليك أن تتماسك وتنظم أولوياتك وتعتني بمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر قد يثير الخلافات مع الأهل أو الأحباب وعليك أن تصبر لثلاثة أيام حتى تتحسن الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز نشاطات مختلفة ومتعددة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم في منزلك الثاني وقد يساعدك على تحقيق مكاسب إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك ببلاغة ووضوح.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.