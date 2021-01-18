تخصيص 29 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 29 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.

جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، فى مدينة بدر، إنَّه تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 7980.25 م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفي مدينة السادات، تمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفى مدينة العبور، تمّ تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.96 فدان، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجاري إداري سكني.

وعن مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أوضح وزير الإسكان، أنَّه تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، أما بمدينة القاهرة الجديدة، فتمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإداري، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسري.

وتابع وزير الإسكان، أنَّه في مدينة 6 أكتوبر، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 12.79 فدان، لإقامة نشاط عمراني متكامل، وتجاري إداري ترفيهي، وكذا تخصيص قطعتي أرض لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة صالة مغطاة، ونادٍ اجتماعى، مبينًا أنَّه في مدينة المنيا الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 21.8 فدان، لإقامة نشاط عمراني متكامل، وتجارى إداري.

وبشأن مدينة حدائق أكتوبر، نوه وزير الإسكان، إلى أنَّه تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 م2، لإقامة مخبز، مضيفًا أنَّه في مدينة العبور الجديدة، تمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 4087 م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية سكنية، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 1995 م2، لإقامة مركز خدمة سيارات، وفي مدينة ملوى الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2، لإقامة محطة وقود سيارات.​