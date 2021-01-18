للموظفين.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية

عدد ساعات العمل للموظفين العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، نظمها قانون الخدمة المدنية، وقد حددها بحد أقصي 42 ساعة أسبوعيًا، وحد أدني 35 ساعة أسبوعيًا، على أن يتم تقسيما بناء علي القواعد التي تضعها كل جهة حكومية.

يذكر أن الحكومة طبقت خلال الأسابيع الماضية، نظام التناوب بين الموظفين لتقليل الأعداد الموجودة بالمصالح الحكومية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتقليل حالات انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع حالات الإصابة التي تسجلها وزارة الصحة على مدار الشهرين الماضين.

وأوضح محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوي العاملة السابق، إن قانون الخدمة المدنية حدد كافة الأمور الخاصة بساعات العمل وحتي ساعات الراحة التي يحصل عليها الموظف خلال يومه الوظيفي، فوضع حد أقصي لساعات العمل بـ42 ساعة أسبوعيا، و35 ساعة حد أدني أسبوعيا، منوها في الوقت نفسه أن في حال العمل أكثر من ساعات العمل القانونية يستحق العامل بناء عليه أجرًا إضافيا.

قانون الخدمة المدنية

وأوضح وهب الله، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قانون الخدمة المدنية نظم كافة الأمور الخاصة بالموظفين سواء كانوا في الخدمة، أو حتي إجراءات الخروج للمعاش سواء كان ف معاده القانوني أو كان مبكرا، وكذلك ألية التعيين بالوظائف الحكومية حيث وضع طريقة واضحة من خلال المسابقات التي تعلن عنها الجهات الحكومية، في موعد ثابت خلال العام وهو شهري يناير ويونيو.

وتنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية علي:"تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية".