مسابقة تعيينات بالبنك الزراعي المصري: الشروط والمؤهلات وطريقة التسجيل

أعلن البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي، مسابقة للتعيينات بالبنك لحديثي التخرج لعام 2021، وذلك لعدد من الوظائف بقطاعات البنك المختلفة لخريجي الجامعات والأكاديميات المصرية والدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن ينتهى التقدم للمسابقة يوم 26 يناير الجاري.

الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري:

وجاءت الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة البنك كما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يشترط البنك أن يكون عنوان المتقدم من نفس المحافظات التي بها الاحتياجات، ويكون هو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند تسجيل الطلب.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا عند التقدم للمسابقة.

- أن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق «قدوة حسنة»، أو حصل على الإعفاء النهائي أو المؤقت منها.

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية الدولية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي بدرجة جيد على الأقل من خريجي دفعات أعوام من سنة 2017 حتى سنة 2020، ويحق للبنك الاكتفاء بإجراء الاختبار لأصحاب التقديرات الأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الرابعة.

- اجتياز الاختبارات اللازمة.

المؤهلات المطلوبة للمشاركة في مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري

وجاءت المؤهلات المطلوبة للعمل في المحافظات كما يلي:

بكالوريوس تجارة، وبكالوريوس إدارة أعمال في جميع المحافظات، وهندسة اتصالات، وعلوم حاسب آلي، وليسانس الحقوق بمحافظة القاهرة.

طريقة التسجيل في مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري

يتم الدخول على لينك التسجيل من هنــــــــــا، وبعد الإطلاع على الشروط المطلوبة يتم الضغط على خانة «أقبل الشروط»، ثم تسجيل البينات المطلوبة الخاصة بالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والنوع والحالة الاجتماعية، وبيانات الاتصال الخاصة برقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والمحافظة والمؤهل الجامعي، ثم الضغط على حفظ.

ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال لينك التسجيل من هنــــــــــا، والاستعلام من خلال إدخال بيانات الرقم وذلك من يوم 28 يناير.

ووسيلة الاتصال في حالة التوافق مع الشروط المعلنة هي الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لذا يجب التأكد من صحة البيانات، ولن يلتفت للطلبات التي ترد على هذا الموقع قبل أو بعد الميعاد المحدد لتلقي الطلبات أو الغير مستوفية للشروط أو المستندات اللازمة، وفي حالة تسجيل أي بيانات تخالف الحقيقية أو غير كاملة يستبعد المتقدم في أي وقت حتى لو قام باستلام العمل.