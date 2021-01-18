مدير «طلبات مصر»: الموجة الثانية من كورونا رفعت الطلب على الديليفري (حوار)

خلال الفترة الماضية ارتفع الطلب على شركات التوصيل «الديليفري» مع دخول مصر الموجة الثانية من جائحة كورونا، والحديث عن وجود سلالات جديدة من الفيروس، ومع القيود التي فرضتها الحكومة على المحال التجارية بتحديد مواعيد الفتح والغلق، وكذا المنشآت والمطاعم السياحية ومطاعم «التيك أواي» زاد الإقبال على تطبيقات التوصيل خلال الفترة الأخيرة.

وقال سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لطلبات مصر، فى حواره لـ«الوطن»، أن مصر تستحوذ على ثلث مستخدمى التطبيق فى الشرق الاوسط، مؤكدًا على أن هناك اقبال كبير على مستخدمى التطبيق فى مصر خلال الفترة الاخيرة، وإلى نص الحوار:

- فى البداية نود ان نعرف هل هناك زيادة في اعداد الطلبات؟

بالطبع، شهد سوق خدمات طلبات تقدما كبيرًا في مصر وكما تلاحظون فإنه أكثر سرعة مقارنة بالأسواق الأخرى في العالم ، كما ان فترة انتشار كوفيد 19 كانت تعج بالكثير من الصعوبات ولكنها مثلت لشركتنا المزيد من التحديات لنصل الى فئات جديدة تحتاج لهذا النوع من الدعم فى ظل انتشار الجائحة كما ان الازمة ساعدتنا على تدريب موظفينا على العمل بأنماط جديدة من الطرق و فى ظروف مقيدة لحركة النمو و لكنها تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصورة الذهنية للتطبيق الذي يعمل بمعايير دولية صارمة و يستهدف خدمات واسعة و جودة فائقة.

وما يميز تطبيق طلبات هو التنوع سواء على مستوى الوجبات أو الأسعار فأصبحنا وجهة مميزة لكل الفئات من مفضلي خدمات طلب الطعام عبر الإنترنت، مما زاد من معدل استقبال الطلبات عبر المنصة، وساعد أيضًا في ذلك العروض التي نطلقها باستمرار بالإضافة إلى الخدمات الجديدة التي نضيفها عبر التطبيق مثل خدمات توصيل مستحضرات التجميل و المنتجات الصيدلية والبقالة و خدمات حجز السفر عبر تطبيق «booking».

- ما هى تكلفة توصيل الاوردر على المستهلك وما هي الاسعار الحالية وهل هناك زيادة تكاليف التوصيل؟

فيما يخص الأسعار فهي تعتمد بشكل كبير على المسافة بين العميل والمطعم، فنحن لدينا شرائح تسعيرية مختلفة تعتمد بشكل أساسي علي معايير محددة أهمها نطاق المسافة بين العميل والمطعم اضافة الي العروض التي نطلقها بشكل مستمر مع شركائنا من المطاعم لتشجيع عملائنا من مستخدمي التطبيق على طلب وجباتهم عبر أكبر عدد ممكن من المطاعم من خلال هذه العروض التي نطلقها بشكل مستمر.

فعلي سبيل المثال هناك طلبات نقوم بتوصيلها للعميل بدون رسوم التوصيل او صفر تكلفة و نضع هذه المطاعم في قائمة التوصيل المجاني علي التطبيق وإن كان المطعم المفضل للعميل أبعد قليلًا فهناك حد أدنى لرسوم التوصيل تبدأ من ٥ جنيه مصري وحتى 15 جنيه فكما ذكرت الأمر يعتمد على الموقع.

- هل تخطط الشركة للإستعانة بعدد أكبر من الطيارين؟

نحن لدينا 10,000 طيار ونتوقع زيادة العدد في العام القادم، لدينا خبرة كبيرة في المجال على مدار 20 عام ونملك فريقًا متخصصًا في كل دولة يدرك متطلبات العملاء والسوق ويعرف جيدًا ما يريده المستهلك وهذا يساعدنا في تقديم أفضل تجربة للعملاء من حيث الأمان والتوفير والسهولة، ولدينا خطة لتوفير فرص بنظام العمل الحر للطيارين في مصر من أجل زيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي وأهم بنود التوظيف هي بند التأمين ضد الحوادث الذى ننفرد به فى السوق المصري، للحفاظ على سلامة طيارينا ونطمح لأن نطبق نظام يسهل على الطيار اختيار المنطقة التي يريد العمل بها واختيار توقيتات العمل التي تناسبه.

- وما هى الاجراءات الاحترازية التي يتم إتخاذها اثناء توصيل الطلبات؟

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر أطلقنا حملة للتوعية ضد فيروس كورونا بالتزامن مع حملة الحكومة، وعلى مستوى التواصل الاجتماعي سخرنا جميع منصاتنا على مواقع التواصل للوصول إلى 7 ملايين مستخدم، للتوعية من فيروس كورونا، ووفرنا دورات تدريبية لموظفينا وطيارينا لتوعيتهم بكيفية التعامل مع عملائنا وفقًا لإرشادات الأمن والسلامة التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية، ويتم تنفيذ تجربة التسليم عن بعد، حيث يقوم سائق الدليفري بغسل يديه بالكحول قبل وبعد استلام الأوردر، ويترك الأودر أمام الباب ليترك مسافة بينه وبين العميل، بالإضافة إلى ذلك رصدت طلبات 2 مليون جنيه مصري لمد طياريها بأدوات الوقاية من فيروس كورونا.

كما نرحب بأي أفكار تخدم المجتمع وسبق أن شاركنا في مبادرات مجتمعية لمساندة بعض الطبقات الأكثر احتياجا فضلا عن مساهمة الشركة بمبلغ 10 مليون جنيه لدعم المطاعم الصغيرة لفتح نشاطها أثناء ازمة انتشار " COVID19" حتى ننقذ العمالة المهددة بشبح البطالة بسبب الكساد الاقتصادي وظروف تقييد الحركة اليومية بين المواطنين ولذلك نتوقع عقد شراكات كبرى نخطط لها من الان في العام 2021 لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية.

- وما هو شكل التعاون بين طلبات و وزارة الشباب والرياضة؟ "

بالفعل وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة واطلقنا مبادرة «زود دخلك» بهدف توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة في جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة في مصر من أجل تحسين دخلهم و جودة حياتهم حيث يصل متوسط الدخل عبر فرص العمل المطروحة من 3000 الى 5000 جنيه شهريا، و يستهدف فى مرحلته الاولى توفير 500 فرصة بنظام العمل الحر لشباب مبادرة دراجتك...صحتك، لزيادة دخلهم و إعانتهم على أعباء الحياة عبر التقديم على موقع المبادرة بالوزارة و التسجيل بوظيفة مندوب توصيل طلبات حر، على أن يستوفى المتقدمون عدة شروط وهي أن يتراوح السن بين 18 إلى 40 سنه.

أن يكون من المقيمين بالمناطق الأتية "مصر الجديدة-مدينة نصر-المهندسين-المنيل-المعادي-الدقي" وما حولها.

أن يقدم شهادة فحص جنائي حديثة خالية من أية سوابق جنائية، تقديم تحليل مخدرات سلبي النتيجة حديث.