اقتصاديات الدواء: شهر فبراير سيشهد انخفاضا في عدد الإصابات بكورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وانتشار الأمراض والأوبئة، إننا حاليا في فترة تجذب المنحني الخاص بفيروس كورونا، بمعني أن الأرقام في إرتفاع وانخفاض وهذا شيء جيد للغاية لأن ذلك يعني أننا في طريقنا لتسطيح المنحني بعد فترة الذروة، مشيرا إلى أنه في أول شهر فبراير سنشهد انخفاض في أعداد الإصابات بـفيروس كورونا بطريقة ملحوظة.

مبادرة السيسي لمتابعة حالات العزل المنزلي جيدة للغاية

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمتابعة الحالات المصابة بكورونا في العزل المنزلي جيدة للغاية، لأن فكرة التدفق على المستشفيات كانت تواجه مشكلة كبيرة للغاية: «لأن الناس اللي في العزل المنزلي مكناش بنبقي عارفين هما وصلوا لأي مرحلة من المرض والأعراض، وامتي الناس دي هتحتاج تروح لمستشفي لذلك كان بيحصل دايما تدفق غير محسوب، لكن لما بيكون عندي حسابات وبكلم الناس في العزل المنزلي من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، غالبا بقدر أحدد الأعداد التي تحتاج للمستشفي».

متابعة العزل المنزلي لها سبب كبير في فكرة تقليل التدفق على المستشفيات

وتابع، أننا بعد هذه المبادرة استطعنا أن نعطي المصابين في العزل المنزلي بروتوكولات العلاج بشكل أحسن في المنزل سواء في الحالات المتوسطة أو البسيطة، وأن فكرة متابعة العزل المنزلي لها سبب كبير في فكرة تقليل التدفق على المستشفيات، معربا عن سعادته بهذه المبادرة لأن أكبر مشكلة كانت تواجهنا هي عدم معرفة المصابين في العزل المنزلي لأي حلول، وإذا تفاقمت الحالة يكون هناك مشكلة كبيرة، لكن عندما نتابع الحالات يكون هذا بشكل جيد.